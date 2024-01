TalTech kutsub tagasi õppima

TalTechi avatud õppes saab valida üle 1000 bakalaureuse või magistriõppe õppeaine vahel. Kevadhooajal saab alustada õpinguid ka 30 mikrokraadikaval programmeerimisest ja andmebaasidest kuni roheliste energiatehnoloogiate ja teenusedisainini. TalTechi avatud ülikooli juhataja Hanno Tomberg ütleb, et see on unikaalne viis täiskasvanutel kõrgkooliõpingute juurde naasta ja lävepakk nendele noortele, kelle riigieksamite tulemused ei andnud automaatset üliõpilaskohta sügisel.

"Kutsekoja uuringud näitavad, et trend on muutunud ja IT kõrval valitakse nüüd ka agaramalt tehnika- ja reaalteadustega seotud õppekavasid ja õppeaineid," lausub Tomberg. " OSKA peaanalüütik Yngve Rosenblatt tõdes aasta lõpu arvamusartiklis, et ainuüksi noortega tehnikalase haridusega inimeste puudujääki ei kata. Seetõttu on oluline luua ka täiendus- ja ümberõppe võimalusi inseneeria valdkonda liikumiseks, mida avatud õpe ka pakub."

Mikrokraadikavadest on seni populaarseimad olnud programmeerimine, turundus ja teenusedisain. Samas oli sügisel elav huvi ka roheliste energiatehnoloogiate ja hajaenergeetika mikrokraadikava vastu. Mõlemal nimetatud inseneriteaduskonna kaval on vastuvõtt ka käesoleval vastuvõtuperioodil. Uusi mikrokraadikavu on kokku kuus - andmebaasid, infosüsteemide arendamine ja äriarhitektuur IT teaduskonnas, ärilogistika ning majandus- ja äriandmete statistilise analüüsi ja modelleerimise alused majandusteaduskonnas ja veebirakenduste loomine Virumaa kolledžis.

2023. aasta kevadel asus TalTechi avatud õppesse õppima 600 täiskasvanut ja sügisel 987 täiendusõppijat. Vastuvõtt avatud õppesse on avatud 2. jaanuarist kuni 26. jaanuarini ja mikrokraadikavadele 2. jaanuarist kuni 19. jaanuarini. Õppetöö kevadsemestril algab alates 29. jaanuarist 2024.