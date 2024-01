Ravimitööstus kui investeerimissektor

Tervishoid võrdluses USA turu ja roheenergiaga

Pealtnäha võib ravimitööstust võrrelda roheenergia valdkonnaga, sest mõlema puhul on turgudel üsnagi selge üksmeel, et need sektorid kasvavad tulevikus märkimisväärselt. Selliste spekulatsioonide puhul tasub muidugi meeles pidada investeerimise kuldreeglit – et teenida, peab osutuma õigeks sinu prognoos nii turu liikumise suuna kui ka liikumise aja kohta. Seetõttu on vähe kasu teadmisest, et mingi sektor tulevikus võrreldes praegusega kasvab. Esiteks, ei pruugi olla need „tulevikutegijad“ praegu veel pildis ning teiseks, võib kuluda väga palju aega enne kui investori poolt valitud sektor buumima hakkab.

Ajalooliste andmete põhjal on aga tervishoiu sektor olnud palju stabiilsem kui roheenergia. Samuti, on esimese tootlus olnud viimase kümne aasta jooksul ka märgatavalt kõrgem. Kui roheenergia sektorit kattev iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) on viimase 10 aasta jooksul kerkinud vaid 25%, siis tervishoiu sektorit kattev Health Care Select Sector SPDR fond (XLV) on kasvanud 140%, mis on võrdväärne S&P 500 viimase kümnendi tõusuga. Lisaks sama suurele tulususele on tervishoiu sektori tootlus olnud märgatavas korrelatsioonis USA turuga.

Ravimitööstus vs Bitcoin

Nagu näha, siis on tervishoiu sektor tervikuna suutnud pika perioodi vältel pakkuda stabiilset ja kõrget tootlust, kuid üksikuid ettevõtteid vaadates on investori teekond olnud palju volatiilsem. Kui sektorit ennast sai võrrelda USA turuga, siis koroona ajal suurt kasvu näidanud ravimifirmade tootlus meenutab pigem Bitcoini graafikut. Kui panna Moderna (MRNA) ja Biontechi (BNTX) viimase nelja aasta tootlused ühele graafikule krüptorahaga, siis kõige vähem volatiilne on olnud viimane neist. Kui aga kahe eelmainitud vaktsiinitootja asemel oleks investor valinud Pfizeri, siis koroona tipphetkeks oleks ta oma raha kasvatanud 70%, kuid praeguseks oleks investori varade väärtus kahanenud nelja aasta tagusest ostuhetkest -14% võrra.

Investeerimisteekond oleks olnud aga palju hüppelisem, kui investor oleks Pfizeri asemel eelistanud Moderna või Biontechi aktsiat. Kui Bitcoini investeerides oleks investori vara 2021. aasta novembriks kuuekordistunud, siis ravimitootjatega oleks tipphetkel olnud võimalus müüa oma varad enam kui 25kordse hinna pealt. Sedavõrd kõrgele tasemele aktsiate hinnad aga kauaks ei jäänud ning praeguseks on need oma tippudest langenud enam kui 80%. Vaatamata sellele, on investor, kes soetas nende ettevõtete osakuid neli aastat tagasi, oma raha kasvatanud Modernasse investeerides 3.7 korda ning Biontechi 4.5 korda.