Korteriühistute keldrite varjumiseks kohandamise taotlusvooru laekus 56 avaldust

Hindamiskomisjoni poolt üle vaadatud taotlustest toetatakse 27 projekti kokku 1,2 miljoni euro eest, mis on ka ühtlasi kogu vooru maht. 13 projekti said rahastust Tallinnas, 5 Tartus, 4 Narvas, 3 Pärnus ja Kohtla-Järvest ning Rakverest kummaski 1.

Päästeameti varjumise nõunik Sten-Patrick Kreek rõhutab, et antud pilootprojekt oligi mõeldud eelkõige kõige levinumaid kortermajasid silmas pidades. „Eesmärk oli teada saada, millised on korteriühistute kõige suuremad murekohad ja milline on reaalne rahaline ressurss, mida on vaja, et keldrid üldse varjumiskõlblikuks muuta, “ lisab Kreek.