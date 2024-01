Teadlane vastab: miks on saunas kasulik teada kastepunkti?

Kastepunkt on mitmes mõttes oluline näitaja, millele inimesed ei oska sageli tähelepanu pöörata. See on tegelikult alati ka ilmajaama andmetes olemas: Ilmateenistuse lehelt leiab küll vaid temperatuuri ja õhuniiskuse (mille põhjal saab kastepunkti arvutada), aga Maanteeameti teeilmajaamade andmetes on see kenasti kirjas ( https://tik.teeilm.ee/ ).

Oletame, et väljas on nelikümmend kraadi sooja. Kui kastepunkt on samal ajal kakskümmend või viisteist kraadi, ei tunne te, et õues oleks veel talumatult palav, aga kui õues on 26 kraadi ja kastepunkt on 24, siis võtab naha leemendama ja pikem õues viibimine võib nõrgema tervise korral olla ohtlik. Teisisõnu mõjutab kastepunkt otseselt seda, kui mõnus või mugav see temperatuur teile tundub. Esimeseks kastepunkti kriitiliseks piiriks loetakse 21 kraadi, millest iga kraad ülespoole lisab ohtu tervisele.

Kõik me teame, et inimese keha higistab ja see on loomulik kohandumine ülekuumenemise vastu. Kui miski asi aurab, siis ta samal ajal ka jahtub. Kui läheme ujume ja tuleme veest välja, siis tunneme jahedust. Ja külm on siis just sellepärast, et keha on märg ja aurub – ehk toimub jahtumine. Aurumine toimub ainult siis, kui õhuniiskus on väiksem kui sada protsenti ja mida väiksem see on, seda intensiivsem on aurumine. Mida kõrgem on kastepunkt, seda rohkem niiskust on õhus.