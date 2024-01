Eesti suurim koolitoitlustaja ja Tsöliaakia Selts teevad koostööd

„Tsöliaakia on pärilik ja krooniline autoimmuunhaigus, mis võib tekkida juba varases lapseeas. Arvestades, et selle haiguse ainukene ravivõimalus on eluaegne gluteenivaba toitumine, siis ühiskonna teadlikkuse tõstmine on siin väga olulisel kohal,“ rääkis Eesti Tsöliaakia Seltsi juhatuse esimees Aive Antson ning tunneb heameelt, et Baltic Restaurants on siin teerajajaks ning leidnud, et toitlustustiimide koolitamine on oluline.

Tiiu Endrikson, Baltic Restaurants Estonia müügi- ja turundusjuht selgitas, et koolitoidul on toitumisharjumuste kujunemisel suur roll ning siinjuures ei tohi unustada ära neid, kellel on erinevad toidutalumatused. „Selle pärast leiame, et kokkade ja abikokkade koolitamine on äärmiselt oluline ning vajalik. Mida teadlikumad on toitlustajad ning toitlustusvaldkonnas töötavad töötajad, seda enam võimalusi suudame pakkuda ka neile, kelle valikud on teistest rohkem piiratud,“ märkis Endrikson.

Aive Antson selgitas, et kuulevad veel liiga sageli seda, kuidas gluteenivaba toitu vajavad lapsed ei saa lasteasutuses süüa, sest nende toitumisega pole arvestatud. „Selles ei kahtle ju enam keegi, et kooli ja lasteaiatoit on lapsele väga oluline ning ka teistest erinevalt toituv laps peab saama täisväärtuslikku süüa,“ sõnas Antson.

Tänaseks on Baltic Restaurants Estonia AS koostöös Eesti Tsöliaakia Seltsiga koolitanud kokkasid ja abikokkasid juba kahekümnes Baltic Restaurants Estonia poolt toitlustusteenust pakkuvas kooli ja lasteaia Daily köögis. Eesmärk on toetada läbi koolituste oma personali ning pakkuda lastele järjest laiemaid toiduvalikuid.

Tsöliaakia ja gluteenivaba toitlustuse teadmised on saanud lisaks filiaalimeeskondadele ka tootearendus-, ostumeeskond ning toitlustusjuhid, et arvestada nii vajaliku tooraine leidmise kui retseptide ja erimenüüde koostamisega. „Gluteenivabad menüüd on täpselt sama maitsvad, kui iga teine roog,“ kinnitas Baltic Restaurantsi müügi- ja turundusjuht.