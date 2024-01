Järvamaal algas vigursõidusari

"Kui teha samas paigas palju võistlusi, siis see koht ammendab end aja jooksul," rääkis peakorraldaja Pärt Õlekõrs. "Seepärast kolisimegi Väätsale. Siin on territoorium piisavalt suur, et teha igale etapile erinev rada."

Õlekõrs lisas, et sari on mõeldud eelkõige noortele, kuid mitte ainult. "Üritus on väga sobilik tavaautojuhtidele igapäevases liikluses vajaminevate oskuste parandamiseks, samuti sobib see rallisõitjatele, kes saavad lihvida oma oskusi kunstlike takistuste läbimisel."