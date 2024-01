Liikumisaasta innustas tuhandeid inimesi erinevaid liikumisvõimalusi avastama

„Liikumisaastal seadsime eesmärgiks tekitada inimestes rohkem huvi liikumisharrastuse ja tervislikumate eluviiside vastu ning soovisime näidata, et Eestis on olemas suurepärane taristu regulaarseks liikumisharrastuseks, mille kasutamine on kättesaadav ning jõukohane kõigile,“ ütles liikumisaasta projektijuht Janne Tomberg. „Tulemustega oleme väga rahul: teema-aasta treeningutest ja õpitubadest võttis iga kuu osa 500-1000 inimest. Liikumisaasta sõnum on läinud elama ning seda kasutati väga paljude erinevate organisatsioonide algatustes: nägime sel aastal nii kogukondlikke ettevõtmisi väikestes külades, liikumisüritusi maakondades kui rahvarohkeid spordi- ja liikumissündmusi, millel kõigil oli üks eesmärk – innustada väikeseid ja suuri, noori ja vanu liikuma ja sportima ning tundma sellest tegevusest rõõmu,“ lisas Tomberg.