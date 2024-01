Kogukonnafondi stipendiumid toovad rõõmu juba 20 aastat

Järvamaa kogukonnafondi eestvedaja Valev Väljaots andis teada, et aasta oli kogukonnafondile eriline, sest tänu paljudele annetajatele said nad teha head rekordilises summas. Möödunud aastal jagas fond stipendiumide ja toetustena välja 8400 eurot. "Olulise panuse andsid ettevõtted Järvamaa laulu- ja tantsupeo heaks," kiitis ta.

Kuueteistkümnendat korda välja antud noore spetsialisti stipendiumi said Järva-Jaani gümnaasiumi direktor Annela Tammiste, Paide arst OÜ õde-ämmaemand Johanna Laura Trug ja Paide linnaarhitekt Peter Luuk.

Järvamaa Pärandi sihtkapitali toetuse ja stipendiumid said MTÜ Järvamaa Muuseumi sõprade selts, Järvamaa muuseumi toimetiste II osa väljaandmiseks, Aire Pitk, Järvamaa pärimuspäev 2023 korraldamiseks koos Baltica maapäevaga ja Urmo Kütismaa, kultuuripärandi talletamise, kogumise, hoidmise ja esitamise jätkamiseks ning regilaulu kollektiivi Arhailised Mehed arendamiseks.

Väljaots lisas, et kogukonnafondi heateod ja märkamised saavad võimalikuks üksnes tänu annetajatele. "Et saaksime ka edaspidise jätkuvalt üheskoos head korda saata on kõigil võimalus teha väike heategu toetades stipendiumide väljaandmist," lausus ta.