Türi vald müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel ehk oksjoni korras internetioksjonisüsteemis OSTA.EE Kirna külas asuva Kahutiigi kinnisasja. Kinnistul lagunenud hoone ja kasutusest väljalangenud biopuhastussüsteem. Hoone ja rajatised ei vasta ehitise tunnustele ning ei ole ehitisregistris ehitisena arvel. Huvilistel on võimalik kinnisasja igal ajal üle vaadata. Vald müüb Kahutiigi kinnistu seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.