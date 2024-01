Uue aasta esimese nädala alguse seisuga on Hooandjas kogutud juba 475 eurot, eesmärgiks on koguda 1000 eurot.



Kuna lõik lapsed ei ole oma eripärast lähtuvalt suutelised hullama mänguväljakutel või tundma rõõmu eakohaste leludega mängimisest, siis sellest lähtuvalt ongi oluline luua ja sisustada turvalises ja väikeses koolimajas tunnetustuba, mis loob stiimuleid ja kus on lastel mõnus olla.