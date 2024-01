Minu esimene märksõna eelmisest aastast on ikkagi uus amet ja uued väljakutsed. Üheksa kuud uues ametis on andnud palju uusi teadmisi. Samas näen, et antud töö vajab pidevalt enda täiendamist, koolitamist ja arendamist, selleks et jõuda kaasas käia erinevate muutustega.