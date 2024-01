Saarmas –2024. aasta loom

Kui jõed jäätuvad, käin lahvandustel, kärestikel ja veskipaisude all saarmaid otsimas. Poolveeline kiskja vajab lahtist vett. Saarmas on erakordselt vilgas ja liikuv loom, kes vee all jahti pidades suudab kalu tabada. Sobivad nii suured kui ka väikesed kalad. Olen pildistanud saarmat vintsutamas suurt mõõduhaugi, aga ka peenikest ojasilmu. Särjed, ahvenad, kogred­, forellid ja teised liigid on tema tavapärane toidulaud.