Uus bussiliin viib jälle pealinna

Tõrva–Viljandi–Tallinna liini buss hakkab esmaspäevast reedeni väljuma Paidest kell 8.50 ja jõub Tallinna bussijaama kell 10. Uus buss teeb pealinnas peatuse ka lennujaamas. Pühapäeviti ja riigipühadel väljub buss Paidest pärastlõunal ja jõuab pealinna kell 17.25. Tallinnast hakkab buss väljuma esmaspäevast reedeni kell 16.40, laupäeviti kell 11.30 ja pühapäeviti kell 18.30. Paidesse jõuab see tund ja kümme minutit hiljem.

Nagu ütles Estonian Linesi juht Priit Kivi, siis Lux Expressi Tallinna–Viljandi liini hiljutine sulgemine temas kuigi suurt hirmu ei tekita, sest Estonian Linesi ülalpidamiskulud on väiksemad ning marsruutki teistsugune. Uue liini üks lõpp-peatus on Tõrva, seega ühendab see nelja maakonda, aga Lux Express sõitis Viljandi ja Tallinna vahet.