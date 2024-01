Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Läinud aasta aprilli lõpus juhtus Järvamaal raske liiklusõnnetus, milles hukkus kaks noor meest. Aasta lõpus tuli info, et õnnetuse uurimiseks algatatud kriminaalmenetlus on lõpetatud. Lääne ringkonnaprokurör Merike Lugna kinnitas, et Lääne prefektuur lõpetas prokuratuuri loal Tallinna–Rapla–Türi teel kahe hukkunuga lõppenud traagilise liiklusõnnetuse kriminaalmenetluse. «Kriminaalmenetluse käigus selgus, et õnnetuse põhjustas sõidukit juhtinud 20aastane noormees, kes õnnetuses hukkus,» selgitas ta. «Kohtuarstlik ekspertiis kinnitas, et autot juhtinud noormees ja autos viibinud kaasreisija olid alkoholijoobes. Uurimise käigus selgus, et vastava juhtimisõigusega autojuhil oli turvavöö kinnitatud, kaasreisijal ei olnud turvavöö kinnitatud.»