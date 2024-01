HIRMUÄRATAV VAATEPILT ⟩ Elumaja korsten hakkas sädemeid pilduma

Niisuguse külma talvega on kütmist alati rohkem ning seetõttu peab ka korstnapühkija küttekolded tihedamini üle vaatama. Korstnast tekkivad tahma- ja pigipõlengud on väga ohtlikud – need lõhuvad kütteseadmeid ning tekkivate pragude kaudu levib põleng kiiresti hoonesse. Sealt edasi tekivad juba korvamatud kahjud. Küttesüsteemist alguse saanud põlenguid saab iga koduomanik ennetada. Esimese asjana tuleb kutsuda kutseline korstnapühkija neid üle vaatama ja hooldama. Küttesüsteeme tuleb hooldada nii tihti, et ei tekiks tahma- või pigipõlemise ohtu, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas