EELK: traditsioonilise perekonna austajad ei peaks taluma sildistamist

EELK pressiesindaja ja vaimulik Toomas Nigola sõnul on esimestel päevadel samast soost paaride esitatud kõrge avalduste arv selgitatav asjaoluga, et samast soost paarid ootasid hetke, millal suhte registreerimine neile perekonnaseaduse alusel võimalikuks saab. Kolmapäevase seisuga oli Eestis abiellumisavalduse esitanud 79 paari, kellest 30 paari soovib sõlmida samasooliste abielu.

"Nende esimete päevade alusel ei ole veel põhjust arvata, et inimeste arusaam perekonnast või abielust muutus üleöö lihtsalt ühe seadusemuudatuse mõjul. Peamine on, et ka need, kes oma arusaamu perekonnast ja abielust ei ole muutnud, tunneksid ennast uues olukorras samuti mõistetuna ning ei pea hakkama taluma sildistamist ega halvakspanu," ütles Nigola.