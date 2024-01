Jaanuari ilm: külm ja veel külmem

Kuu algus on põhjapoolse arktilise külmaga kõrgrõhkkonna servas, mida lõuna poolt survestab madalrõhuala. Pakast on öösiti -20°C ümber, ida pool kuni -30°C, päevane temperatuuri tõus piirdub vaid mõne kraadiga ja külmatunnet suurendab tugev ida- ja kirdetuul. Kerget lund lisandub eelkõige Soome lahelt põhjarannikule jõudvaist pilvedest. 6. jaanuaril kandub madalrõhkkonna serva mööda laialdasemalt pilvi ja lumikate kerkib paari-kolme sentimeetri võrra ning külm tõmbub üürikeseks tagasi. Paar järgnevat ööpäeva on uuesti tugevneva kõrgrõhkkonna servas käredama külmaga. Edasise ilma muudavad loodevoolus saabuvad madalrõhkkonnad heitlikuks – on nii 0°C lähedast pehmust ühes lume- ja lörtsisajuga kui vahetevahel miinuskraadides kargust.