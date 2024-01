Endine linnajuht rajab Paidesse esimest üürimaja

Äritegevuses kunagi ette tulnud ebaõnnestumisi võtab Lehemets väärtusliku õppetunnina. Sõbraga kahasse asutatud ettevõte Mevara Grupi osaühing tegeleb enam kui miljon eurot hõlmava kinnisvaraprojektiga, mille tulemusel on Paidesse valmimas 21 korteriga üürimaja.

Üürimaja, mille esimesed viis korterit on valmis saanud, asub laias laastus Ruubassaare tee ja Karja tänava nurgal Paide noortekeskuse naabruses. Kuna see jääb veidi peateest eemale, ei oska ilmselt suur osa möödasõitjatest aimatagi, et hiljemalt paari aasta pärast liigub ja elab piirkonnas oluliselt rohkem inimesi.