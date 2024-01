Jõulupuud lõpetavad lõkkes või kitsede toidulaual

Neil, kel kodus on küttekolle, on jõulukuusest vabaneda lihtne. Lihtsalt prügikonteineri kõrvale jäetud või konteine­risse pandud kuuski jäätmevedaja paraku ära ei vii. Jõulukuuski ei tohi panna prügikasti ei tervelt ega tükeldatult. Kuuskede jätmine prügikonteineri kõrvale ja nende äravedu tuleb jäätme­vedajaga kokku leppida.

Samuti ei tohi äravisatud jõulukuusk olla pakitud kilesse, selle küljes ei tohi olla ehteid, plastikut, riiet või muud materjali. Plastikkuuskedega on asjalood teisiti. Kunstkuused ja ehted võib viia näiteks taaskasutuskauplusse, kust see rändab uutele omanikele rõõmu valmistama. Kunstpuu võib panna ka segaolmejäätmete mahutisse, jõulutuled kuuluvad aga elektrijäätmete hulka ja need tuleb viia jäätmejaama.