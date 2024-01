Kohvikute idee algataja Kristina Gudinas sõnas, et põhjus, miks taas rahvas õhtustele söömaaegadele kutsuda, on lihtne. «Jaanuar ja veebruar on toitlustusettevõtetes tavaliselt üsna vaikne, seetõttu püüame rahva väljas söömas käimist veidi elavdada,» lausus ta.