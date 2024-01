Krimiteadetega, tõsi veelgi räigematega, uuel aastal kahjuks jätkame- neljapäeval tuli aga info, et relvastatud mehed röövisid Väätsa kauplusest raha.

Järva tarbijate ühistu juhatuse liige Tiiu Lunts sõnas, et röövi käigus inimesed kannatada ei saanud. „Füüsiliselt kannatada,” täpsustas ta. „Emotsionaalselt on meie poe töötaja ja tema lähedased muidugi vägagi liimist lahti. Samuti on sellest juhtumist šokeeritud kogu Väätsa kaupluse personal, üldse väikekaupluste töötajad ning laiemalt meie kaubanduspere.”