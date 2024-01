VANA KULD ⟩ Väätsa poest kerget noosi lootnud varas jäi metallväravate vahele lõksu

Lääne ringkonnaprokuratuur pressinõunik Annely Erm teatas, et kella 1 paiku öösel sai politsei teate mehelt, kes palus abi Väätsa tehisjärve juurde, kuhu väidetavalt uppus tema tuttav.

Politseinikud, kiirabi töötajad ja päästeametnikud suundusid Väätsa kaupluse parklasse, kuhu oli kokku lepitud kohtumine teatajaga, kuid teatajat nad sealt eest ei leidnud.

Samal ajal, kui politseinikud abikutsujat otsides tänaval väidetavalt uppunud noormehe kõndimas leidsid, käivitus Väätsa kaupluse häiresüsteem. Koos turvafirma töötajatega kauplust kontrollima suundunud politseinikud avastasid, et kaupluse tagauks on lahti murtud ning purjus sissetungija on metallvõrest vaheukse vahele kinni jäänud.