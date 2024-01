Kesk-Eesti politseijaoskonna Paide menetlusgrupi juhi Airika-Helle Jalast selgitas, et 4. jaanuaril sai politsei teate, et kella 18.45 ajal sisenesid Türi vallas Väätsa alevikus kauplusesse kaks maskides meest, kes sundisid relvataolise esemega ähvardades kaupluse müüjat avama kassat ja andma kaupluse seifi võtit. "Mehed võtsid kauplusest sularaha ja lahkusid. Rööviga tekitatud täpne kahjusumma on alles selgitamisel," lisas ta.