Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Reedel teatasid Keskerakonda kuuluvad riigikogu liikmed Tanel Kiik, Jaak Aab, Ester Karuse, Andre Hanimägi, Enn Eesmaa ja Kersti Sarapuu, et astusid erakonnast välja. Neist esimesed neli teatasid ka oma liitumisest Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga. Sarapuu jätkab tööd riigikogus parteituna. Koos temaga plaanib parteist lahkuda ka mitu teist Järvamaa poliitikut. «Jah, täna kell 9.36 lõppes minu 2002. aastal alanud poliitikutee Eesti Keskerakonnas,» teatas Sarapuu eile ennelõunal Järva Teatajale. Sarapuu toonitas, et selle aja jooksul on ta olnud 22 aastat Järvamaa piirkonna esimees. «Moodustasime tugeva sõpruskonna ning meie tegevuse tulemusena saime juhtida Järvamaa ja Paide elu tulemuslikult. Olin tänu sellele aastatel 2005–2011 Paide linnapea, aastaid Paide linnavolikogu esimees ja liige,» lausus ta.

* Türilased ehk mäletavad aega, mil talvel pidi kehalise kasvatuse tundi minema suusapaari ja -keppidega, mis kooli viimise ajaks pidid olema kõvasti kokku seotud. Kõige otsa tuli siduda selleks puhuks õmmeldud riidekott, aga asja ajas ära ka kilekott. Ega see suusaotsi oluliselt kaitsnud, ent kui reeglid olid sellised, tuli neid täita. Suusatunnid kas meeldisid või ei meeldinud. Enamasti ei meeldinud, sest kohmakad puusuusad olid rasked ja kogusid põhja alla lumeklompe, mis takistasid kulgemist Detsembrist on Türi muuseumis avatud näitus neist esemetest, millega türilased enne lumelaudade ja lumerõngaste võidukäiku siinmail talverõõme nautisid. Suusad ja uisud polnud siis midagi kohustuslikku, mida ainult kehalise tunniks kaasa võtta, vaid tihtipeale olid need ka igapäevakasutuses, et punktist a punkti b liikuda. Kelkudega sai näiteks puid või veeämbreid vedada.