Lauluvõistluse poolfinalistid seati esinemisjärjekorda

Eesti Laul 2024 poolfinaali esinemisjärjekord

1. 5MIINUST x Puuluup „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“

2. INGA „No Dog On a Leash“

3. OLLIE „My Friend“

4. YONNA „I Don't Know About You“

5. Peter Põder „Korra veel“

6. Cartoon, Ewert Sundja „Oblivion“

7. Traffic „Wunderbar“

8. Ingmar „Dreaming“

9. Anet Vaikmaa „Serotoniin“

10. Laura „Here's Where I Draw the Line“

11. Sofia Rubina „Be Good“

12. Antsud „Vetevaim“

13. Silver Jusilo „Lately“

14. Cecilia „FOMO“

15. Ewert and The Two Dragons „Hold Me Now“