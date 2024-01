Jõuluaegse turismimagneti aeg saab ümber

"Peab ütlema, et vaateakende menu ei ole aastatega vaibunud ning terve kuu on rahvamaja ümber käinud taaskord tuhandeid inimesi setust saarteni ja kaugemalt piiri tagantki," andis aknaprojekti üks eestvedajatest, Evelin Parts sotsiaalmeedias teada.

Kuigi sarnaseid ettevõtmisi on algatatud juba ka mujal Eestis, siis Partsi sõnul võib öelda, et Väätsa vaateaknad on omanäoline ja eriline just selle poolest, et nende valmimisel lööb kaasa nii suur hulk erinevaid inimesi.kõigile neile kuulub suur tänu.