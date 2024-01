Erioperatsioonide väejuhatus harjutas Saaremaal kriisiaja tegevusi

„Ajaraamistikuks sai valitud näitlik kriisiolukord, kus eriolukorda ei ole kehtestatud aga on märgid, et vaenlane on alustanud ettevalmistusi Eesti riigi vastasteks tegevusteks,“ ütles õppust juhtinud erioperatsioonide teenistuja. „Õppuse võib lugeda edukaks kuna põhiline eesmärk – erinevate üksustega koostöö harjutamine – sai täidetud ning õpikohad tuvastatud. Kaitseväe, siseministeeriumi ja liitlaste ühine mõistmine ja koostöö on märgilise tähtsusega, et tagada kiire reageerimisvõime erinevatele kriisisituatsioonidele.“