Riigi rahanduse seis on vaatamata heitlikele aegadele stabiilne

„Kolmanda kvartali majandusstatistika üllatas negatiivselt ning majanduslanguse näitajad on olnud varasemast prognoosist kehvemad, kuid maksutulude laekumises pole eelmise aasta lõpukuudel veel suurt kukkumist näha,“ selgitas Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe. Tema sõnul on tugev tööturg toetanud tööjõumaksude tasumist ning ka ettevõtete tulumaksu laekumine on finantssektori intressitulude tõusu ja varasema aasta kasumite kasvu tõttu olnud tugev.