Järva Teataja pildikonkurss osutus kõigi aegade menukaimaks

Pilte ootasime detsembri keskpaigani, edasi juhtus nii, et fotod said digilehe tarbeks pühadeajaks galeriiks ja jäid veebis kõigile vaadata-hinnata. Selle nädala alguses lugesime hääled kokku ja valisime välja võitjad.

PARIMAD

I koht. Foto: Erakogu

„Mamma ja Chessu jõuluootuses”

Annika Kivimäe

Fotol on Türi hobifotograafi Annika Kivimäe ema Eeva koos pere lemmiku, koer Chessuga. Mõlemad pildistajale armsad ja kallid!

“Märkasin Järva Teatajast, et korraldatakse jälle igaaastast fotokonkurssi, kus tuleb oma lemmik pühadeks üles lüüa,” meenutas ta. “Mul tekkis kohe idee, et teeksin seekord pildi koos emaga. Niisiis muretsesin mõlemale uhked jõulupärased peakatted ja sõitsime koos Chessuga emale külla, et üllatus teoks teha.”

Kivimäe lisas, et ta on varemgi oma mammat palju pildistanud, see talle väga meeldib ja ta tuleb alati kõigega kaasa. “Seekord oli päev oli fotosessiooniks igati sobilik. Ilm oli ilus ja väga lumerohke. Juba see tekitas mõtte midagi erilist ära teha. Modellid said siis kenaks seatud ja ilus kohake aias välja valitud ning tegime hulga võtteid,” kirjeldas ta. “Eriliselt lõbus oli neid jäädvustada ja fotovalik tuli ka täitsa hea. Üks armsake sai välja valitud ning konkursile ära saadetud.”

Pildi populaarsuse taga on autori sõnul ka asjaolu, et tal on suur tutvusringkond, emal palju lapsi ja lapselapsi. Kõik olid aktiivsed osalejad ja elasid hääletamisele kaasa.

II koht. Foto: Erakogu

„Minni jõuluootus”

Erakogu

Pildil on kass Minni.

Minni on kunagine tänavakass. Praeguse omaniku juurde Jõudis Minni Läbi MTÜ Paikass ja foto autor on Virge Piisnerile selle eest väga tänulik.

Pildi saatis autor konkursile soovist, kuidas sellega läheb. Läks nii, et jõuluootuses kass tuli rahvahääletusel teisele kohale.

III koht. Foto: Erakogu

„Jõuluehe Piri”

Erakogu

Pildil on kassineiu Piri, kes nii juhuslikult otsustas jõuluehteks hakata. Pildi saatmise mõte tekkis foto autoril, kuna ta nägi konkursi üleskutset ja otsusta proovida. Läks kolmanda ehk viimase auhinnakoha vääriliselt.