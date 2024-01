Tartusse rändav Arvamusfestival avas ideekorje

Kui Arvamusfestival Tartu kesklinnas tänavaküsitlust läbi viis, selgus, et teemasid, mis kohalikele korda lähevad, on palju. Näiteks mainiti lasteaedade kohatasusid, noorte omavahelist suhtluskeelt, uue kultuurikeskuse rajamist, kõrghariduse rahastust ning tudengite toimetulekut. Selleks, et nii eelmainitud kui ka muud olulised teemad festivali programmi jõuaksid, oodatakse ideekorje raames arutelude korraldajaid ning veenvaid teemapüstitusi.

Osalemine viib laiema publikuni

Ideekorjes osalemiseks tuleb minna arvamusfestival.ee/tartu lehele ning täita ära ankeet. Idee esitamise tingimuseks on, et olemas on ka valmisolek arutelu ellu viia. Potentsiaalsete arutelude korraldajatena saavad ideekorjes osaleda kõik organisatsioonid, ettevõtted, kogukonnad ja teised grupid, kellele piirkonna käekäik korda läheb.

Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammisti sõnul võiks oma mõtetest kindlasti teada anda. “Ideekorjes osalemine ja arutelu korraldamine on unikaalne võimalus - nii jõuab oma kogukonnast laiema publikuni, et leida oma mõtetele tuge, lahendust ja teostust.” Programmi pääsenud ideed valitakse välja jaanuari lõpus ning seejärel algab töö arutelude korraldamisega. “Kõige olulisem on hea ja läbimõeldud mõte,” sõnab Tammist ning rõhutab, et programmi valitud ideid aitab edasi arendada ka Arvamusfestivali meeskond.

Tartusse minnakse ühes uuendustega

Tartu [eel]arvamusfestival toimub 17.-18. mail Tartu kesklinna pargis. Sündmus leiab aset Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 raames ning on inspireeritud Paide Arvamusfestivali elavast õhkkonnast, mida sisustavad põnevad arutelude formaadid ja teemad. Kaspar Tammisti sõnul on sündmus eriline selle poolest, et esimest korda jõuab [eel]arvamusfestivali formaat suuremasse Eesti linna ning toimub suisa kahel päeval. Ühe uuendusena saab Tartus pidada ka arutelusid arvamusliidritega üle Euroopa, sest Hybrid European Democracy Festivali alal ollakse Euroopa ülikoolilinnadega ühenduses läbi digitaalsete ülekannete.