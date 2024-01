Elar Vahter toob Rakvere Teatris märtsis lavale August Gailiti „Karge mere”

„Olgugi et tegemist on romaaniga, mille tegevus on seotud läbinisti merega, siis minu jaoks tähistab sõnapaar „karge meri” pigem mingisugust tunnet, millele küüsi taha ei saa,” sõnas lavastaja Elar Vahter. „Tõlgiksin sõna „karge” armastuseks ja sõna „meri” inimeseks. See on armastuse rock’n’roll ühel väikesel Eesti saarel, kus merega piiratud mõistusega inimesed otsivad varju ja sooja külmade ja metalsete helide tuules,” jagas lavastaja loo tausta.