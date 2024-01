Kolmapäeval avaldatakse järgmise üldlaulu- ja tantsupeo välimus ja sisemus

Kohal on kõik kunstilised juhid ning Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhataja Margus Toomla, kes on valmis teile järgmise üldpeo lähteideid, väärtussõunumeid ning kunstilisi valikuid tutvustama.

Ootame kõigi meediakanalite esindajaid meie esimesele nö meedia-Terepäevale, mis traditsiooniliselt on suunatud just ajakirjanikele. On mida vaadata-kuulata ja oma lugejatele-kuulajatele-vaatajatele vahendada!