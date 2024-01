Järvamaal saab näha rohkelt kiiret rahvasporti

Hooaeg algab 11. veebruaril Otepää rahvasprindiga ja jätkub 17. veebruaril rahvaralliga Koeru Talv. Tiheda võistlushooaja lõpetab Kehala rahvaralli 19. oktoobril. Lisaks paljudele tuttavatele võistlusele on kalendris ka mitu uut või pikemalt pausil naasnut, näiteks Järvamaa rahvaralli ja Audru rahvasprint.

„Ees ootab väga vaheldusrikas hooaeg, tulemas on nii asfaldi kui kruusasõite, nii linnaradu kui klassikalisi ralliteid,“ rääkis EAL rahvaspordikomitee esimees Tiina Ehrbach. „Reeglite muudatused teenivad eesmärki tagada võrdsem sportlik konkurents.“

Võistlejatel tasub hoolikalt tutvuda uue hooaja dokumentidega, sest muudatusi on mitmeid. „Näiteks on rahvarallil alates viiendast takistuse puutest žüriil õigus meeskond vestlusele kutsuda ja rakendada karistusi kuni võistluselt eemaldamiseni,“ sõnas Ehrbach. „Reeglimuudatuse eesmärk on võistlejate distsiplineerimine.“