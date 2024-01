Välisminister kutsub üles esitama kandidaate Jaan Poska medalile

„Sel kevadel täitub 20 aastat Eesti ühinemisest Euroopa Liidu ja NATOga – institutsioonidega, mis defineerivad meie vääramatu kuulumise demokraatlikku ja rahvusvahelisel õigusel põhinevasse maailmakorda. Nii Tartu rahu sõlmimine kui ka ühinemine ELi ja NATOga on erakordsed sündmused, mille mõju ei tohi alahinnata ja seetõttu on mul au tunnustada neid, kes on kaitsnud Tartu rahulepingu põhimõtteid maailmas,“ sõnas välisminister Margus Tsahkna.