GALERII ⟩ Paide ja Türi vahel juhtus raske avarii

Kesk-Eesti patrullitalituse Paide välijuht Valdur Mõttus ütles, et kell 12.13 sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Türi vallas Türi-Alliku külas Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee 81. kilomeetril, kus 45-aastase naise juhitud sõiduauto Toyota kaotas juhitavuse ning libises vastassuuna vööndisse, kus põrkas kokku 18-aastase noormehe juhitud sõiduautoga Ford. "Toyotas viibis vaid juht, kes sai õnnetuses vigastada ja toimetati Järvamaa Haiglasse. Fordis viibis lisaks juhile veel kaks kaasreisijat, 16-aastane noormees ja 17-aastane noormees. Juhil ja kõrvalistujal oli turvavöö nõuetekohaselt kinnitatud, kuid tagaistmel istunud noormehel oli turvavöö kinnitamata. Mõlemad kaasreisijad said õnnetuses viga ning toimetati kiirabiga haiglasse, juht viga ei saanud," sõnas ta. "Sõidukite juhid olid kained ja juhtimisõigusega."

Tee sündmuskohas on libe ja seoses liiklusõnnetusega oli liiklus ühel suunal suletud. "Praegu liiklus toimib, kuid on veel häiritud tee ääres pukseerimist ootavate sõidukute tõttu. Üks politseisõiduk on kuni puksiiri tulekuni veel sündmuskohal," lisas mõttus.