Toyota avas uue Land Cruiseri reserveerimise veebis

Reserveerimisel saavad kliendid valida kolme erineva varustustaseme (First Edition, Executive ja Prestige) ning viie- ja seitsmekohalise sõiduki vahel. First Edition erimudelit toodetakse vaid piiratud koguses esimesel tootmiskuul ning see on saadaval ainult müügieelsel perioodil veebis registreerunutele.

First Edition eristub ainulaadse disaini poolest – sellel on 18-tollised veljed, klassikalised ümmargused esituled, kahetooniline värvilahendus Sand pruun või Smoky Blue sinine ning „First Edition“ märgistus. Salongis on esiistmed spetsiaalse viimistlusega.

Prestige ja Executive versioonidel on uus jõuline väliskujundus, järgides samas puhast ja kaasaegset vormi. Visuaalse erinevusena on Executive varustatud 20-tolliste ning Prestige 18-tolliste valuvelgedega.

Traditsiooniliselt on redelraam iseloomustanud Land Cruiseri suutlikkust ja võimekust. See kehtib ka viimase põlvkonna kohta, millel on Toyota uus GA-F platvorm, tagades veelgi parema maastikusuutlikkuse. Uus raam on 50% suurema jäikusega, kere ja raami jäikus on kombineeritult kasvanud 30%. See tagab parema reageerimisvõime, juhitavuse ja sõidumugavuse, samas kui uuendatud vedrustusega on suurendatud rattakäiku.

Uue Land Cruiseri jõuallikaks on 204 DIN hj / 150 kW võimsusega 2,8-liitrine turbodiiselmootor, mis on saadaval uue kaheksakäigulise Direct Shift automaatkastiga. See võimaldab vedada kuni 3500 kg haagist.

Reserveerimise puhul pole tegemist siduva kohustusega, kuid see võimaldab uue mudeli esimeste hulgas tellida ning kätte saada.