President Karis asutas noore inseneri preemia

Preemia on mõeldud kuni 35-aastasele noorele ja seda antakse välja kord aastas. „Inseneride roll Eesti riigi majanduse arengus ja meie kõigi ühises heaolus väärivad seda, et neid meie ühiskonnas senisest rohkem väärtustatakse. Seetõttu olen otsustanud asutada selle preemia. Inseneeria on läbi aegade olnud oluline Eesti vaimuelu sammas,“ sõnas president Alar Karis. „Uus preemia on sobilik täiendus Kultuurirahastu senistele auhindadele, kus on teiste seas preemiad noortele teadlastele, haridus- ja kultuuritegelastele.“