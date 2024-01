Õnnitlejatest puudu ei tulnud. Sisse astus ka inimesi, kes polnud tähtpäevast teadlikud, kuid neidki kostitati lahkelt tordi ja tassikese kohviga. «See on meie pidupäev ja kõik on kohvikusse väga oodatud. Me ei teinud kutsetega pidu, vaid mõtlesimegi, et tulevad need, kes tulla tahavad,» ütles kohviku üks omanikke, Tiia Paosalu.