Esmakordselt avalikustab Tööinspektsioon nimekirja ettevõtetest, keda sel aastal kontrollima hakatakse

Tööinspektsioon otsustas avalikustada oma selleaastase järelevalve valimi eesmärgiga suunata tööandjaid veelgi rohkem tööohutusele ja töötervishoiule mõtlema. See annab tööandjale võimaluse üle vaadata, kas töökeskkond on ohutu, riskianalüüs ajakohane ja Tööinspektsiooni iseteeninduses esitatud. 2024. aastasse planeeritud kontrollitavate ettevõtete nimekirja leiab siit .

Külastatavad ettevõtted on valitud välja erinevate kriteeriumite alusel. Nende seas on ettevõtted, kus ei ole esitatud töökeskkonna riskianalüüsi, tööõnnetuste ja töövaidluste arv töökohal on suur ning tegevusala on kõrgema riskitasemega või kuulub sihtkontrollide kavva. Küll aga võib juhtuda, et ettevõte ei ole eespool viidatud valimis, kuid tööinspektor siiski teostab kontrolli, sest ettevõttes diagnoositi kutsehaigestumine, juhtus tööõnnetus või laekus vihje või kaebus.