Paide Linnameeskonna president Veiko Veskimäe ütles avakõnes, et teda kui klubi presidenti ja Paidest kasvanud inimest rõõmustaks väga kui klubipere ei mahuks enam varsti Paide muusika- ja teatrimaja saali ära. "Praegu me veel napilt mahume," sõnas ta.

Veskimäe täheldas, et juba mõnda aega on olnud kuulda, et elu Paides läheb kehvemaks ja kaob üldse ära ning inimesed lahkuvad. "Minu meelest on Paide fantastiline koht, kus elada. Mul on hea meel, et tegelikult läheb elu Paides ja Paide Linnameeskonnas üha rõõmsamaks," märkis ta.