Esmaspäeval andis AS Koeru hooldekeskus teada, et viirusnakkuste laialdase leviku tõttu palutakse seal teenusel viibivaid inimesi alates 8. jaanuarist mitte külastada. Maja on külastajatele küll suletud, kuid, nagu ikka, saab oma lähedastele pakke jätta.