Šveitsis avati Anu Põdra loomingut tutvustav näitus „Ruum minu keha jaoks“

Näitus on Anu Põdra esimene suurem retrospektiiv väljaspool kodumaad. Tema skulptuuri „Ruum minu keha jaoks“ (1995) järgi pealkirja saanud näitusel on väljas üle 40 teose, mis on loodud aastatel 1978–2012 ja pärinevad peamiselt Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi ja kunstniku pärandvara kogudest.

„Põder on viimase viie aastakümne üks märkimisväärsemaid eesti kunstnikke. Tema looming on alates 1970. aastatest paistnud silma ainulaadse teostuse, originaalse kontseptsiooni ja sügavalt isikliku sisuga. Kuna see aga ei haakunud kuigi hästi tollase Eesti kunstimaastiku peavooluga, jäi see aastateks suurema tähelepanu alt välja. Põder tegeles peamiselt inimkehaga: tema väga kõnekad skulptuurid rõhutavad elu haprust ja mööduvust. Terve oma karjääri jooksul kasutas ta ebatavalisi materjale, nagu tekstiil, vaha, kips, seep, plastik ja puit, mille abil tal õnnestus luua hämmastavalt õrnu ja hapraid assamblaaže,“ ütles näituse kuraator Cecilia Alemani, kes valis Anu Põdra teoseid ka 59. Veneetsia biennaali põhinäitusele.

Anu Põder (1947–2013) oli skulptor ja installatsioonikunstnik, kes katsetas järjepidevalt uute abstraktsete vormide ning mitmesuguste materjalidega kipsist ja puust söe ja tekstiilini, valguse, lõhnade ja maitseteni. Põdra varajane looming käsitleb noore naise saamist emaks ja keskealiseks naiseks nõukogude aja lõpuaastatel, hilisemad tööd kommenteerivad taasiseseisvunud Eesti ühiskonnas toimuvaid protsesse.

2017. aastal korraldas Kumu kunstimuuseum suure Anu Põdra retrospektiivi „Haprus on vaprus“ (kuraator Rebeka Põldsam) ja andis välja kataloogi, mis said tõukeks kunstniku laiemale avastamisele ja rahvusvahelisele edule. Anu Põdra loomingut on seejärel näidatud 13. Balti triennaalil Vilniuses (2018), Pori kunstimuuseumis (2019), Noisy-Le-Sec’i kaasaegse kunsti keskuse galeriis Pariisis (2019), Liverpooli biennaalil (2021), 59. Veneetsia biennaali peanäitusel (2022) ja viimati 2023. aasta suvel Oslos äsja renoveeritud Rahvusmuuseumis Louise Bourgeois’ ülevaatenäitusel. 2021. aastal omandas Anu Põdra teose „Keeled (Aktiveeritud versioon)“ (1998) teise originaali Tate’i kunstimuuseum Londonis. Teose esimene originaal asub Eesti Kunstimuuseumis.

Näitus „Ruum minu keha jaoks“ on Suschi muuseumis avatud 2024. aasta 3. jaanuarist 30. juunini.