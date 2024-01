Algab kandideerimine Arvo Pärdi Keskuse residendistipendiumile

Arvo Pärdi Keskuse residentuuri on oodatud loovisikud, kes vajavad loometegevuseks ja uute ideede leidmiseks rahulikku ja inspireerivat keskkonda. Residentuuri kestus on 1‒4 nädalat, stipendium katab residendi transpordikulud, majutuse lähedal asuvas LaSpa hotellis ning sisaldab ka päevaraha. Peale keskuse loometoa saavad residendid kasutada raamatukogu ning kokkuleppel ka teisi ruume ja olemasolevaid muusikainstrumente.

Keskuse esimene stipendiaat, Austria helilooja ja kunstnik Annamaria Kowalsky tõi välja, et talle kui loojale oli inspireeriv, et keskus pakub aega ja rahulikku keskkonda loomeprotsesside küpsemiseks. „Praeguses kiirustavas maailmas, kus valitseb ootus, et kogu aeg on vaja midagi ette näidata, oli mulle suur julgustus õppida Arvo Pärdi loometee näitel, et võin usaldada omaenda tempot ja rütmi.“