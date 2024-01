Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Uue aasta esimesel neljapäeval sai politsei teate, et Väätsa alevikus sisenesid kauplusse maskides mehed, kes sundisid relvataolise esemega ähvardades müüjat avama kassat ja andma seifi võtit. Raha võtsid sissetungijad kaasa. Järva tarbijate ühistu juhatuse liige Tiiu Lunts sõnas, et röövi käigus inimesed kannatada ei saanud. «Füüsiliselt kannatada,» täpsustas ta. «Emotsionaalselt on poe töötaja ja tema lähedased muidugi vägagi liimist lahti. Samuti on sellest juhtumist šokeeritud kogu Väätsa kaupluse personal, üldse väikekaupluste töötajad ja laiemalt meie kaubanduse pere.»

* Detsembris alustas Paides tegevust uus sotsiaalne ettevõte, osaühing coWork Paide, mis, nagu ingliskeelne nimigi viitab, pakub töötegemise keskkonda kaugtöö tegijatele ehk digiränduritele nii Paidest kui ka Eestist, kuid peamiselt välismaalt. Ettevõte on end sisse seadnud SEB panga endistesse ruumi­desse Vainu tänavas ning on kujundanud kunagise avara teenindussaali, kontorid ja kabinetid nüüdisaegseks coworking-alaks, kus laenuhaldurite ja pangatellerite asemel hakkavad töötama ... kõik, kes soovivad.

* Laupäeval tähistas Paide legendaarne kohvik Treeger 30. tegevusaasta täitumist meeleoluka pärastlõunase koosviibimisega. Oodatud olid kõik, kes kohvikut oluliseks peavad, kes tellivad sealt pirukaid või kringleid või astuvad aeg-ajalt läbi tassikest kohvi jooma. Õnnitlejatest puudu ei tulnud. Sisse astus ka inimesi, kes polnud tähtpäevast teadlikud, kuid neidki kostitati lahkelt tordi ja tassikese kohviga. «See on meie pidupäev ja kõik on kohvikusse väga oodatud. Me ei teinud kutsetega pidu, vaid mõtlesimegi, et tulevad need, kes tulla tahavad,» ütles kohviku üks omanikke, Tiia Paosalu.