Vanemuine toob Paides lavale filmimuusika gala

Filmimuusika gala kunstiline juht, Vanemuise teatri dirigent Martin Sildos on kontserdikava koostamisel lähtunud meeskonnast, kellega ta koos lava jagab. Tänavusel galal on Vanemuise teatri solistide kõrval kaks väga andekat ja musikaalset külalissolisti: Saara Pius ja Koit Toome.

„Saara Pius on särav, kaunis, võluv ja fantastiline näitleja, aga lisaks sellele on ta ka väga hea laulja. Koit Toome on legendaarne artist, kellele Vanemuise teatri lavalauad on mõnel perioodil olnud vaat et teiseks koduks. Olen väga rõõmus, et nad on sellel korral meiega – ootan meie ühiseid esinemisi pikisilmi,“ jagas Martin Sildos.

Vanemuise teatri solistidest on laval mahedakõlaline bariton Simo Breede ning tenor Rasmus Kull, kes täidab laulude vahel ka õhtujuhi rolli. „Rasmusel on pulbitsev eluenergia ning hurmav hääl, nii et ta on igal galal täiesti asendamatu väärtusega,“ ütles Sildos.

Galakontserdiga on taasliitunud Vanemuise teatri väga kogenud ning säravad taustalauljad Siiri Koodres, Oliver Timmusk, Katrin Kapinus ning Risto Orav, kellest esimesed kaks pakuvad publikule ka paar vokaalset üllatust. Vokaalsolistide kõrval astub üles ka instrumentaalsolist Anna Šulitšenko oboel.