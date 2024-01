Pille Kaisel on Metsküla kooli direktor, kes töötas edasi hoolimata sellest, et mullu 24. märtsil otsustasid 13 Lääneranna volikogu liiget, et Metsküla kool tuleb sulgeda. Volikogu esimees lubas, et kui tulevad indikatsioonid, et selline toetusmeede päriselt tuleb, on alati võimalik volikogul uus otsus teha.