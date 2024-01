Rimi Eesti e-poe juht Helen Lednei kinnitas suve lõpus Järva Teatajale, et kliendid on Järvamaal Rimi e-poest tellimise hästi vastu võtnud.

Seda kinnitas ta ka nüüd. "Rimi e-poel läheb Järvamaal väga hästi, meil on Järvamaal olnud kolmekordne kasv ning näeme kasvu kuust-kuusse. Seega usume, et ka järgnevad kuud oleme Järvamaal jätkuvalt kasvufaasis,” sõnas ta. “Meil on Järvamaal juba palju toredaid püsikliente."