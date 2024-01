Ukraina kogukond ootab pakendijäätmeid kott-toolide täitmiseks

Enamasti on need kommide ja muude maiustuste ümbriseid, hulgikaupade (nt riis, suhkur, pasta jms) pakendid, erinevad suupistete, nagu krõpsud või kreekerid pakendid. Selline pakend kahiseb alati kõvasti ja rebeneb kergesti, kuid ei veni. Mõnikord on selline pakend seest hõbedane.

Selleks, et need jäätmed sobiksid kasutamiseks tooli täitematerjalina on vaja need hoolikalt puhastada ja pesta ning lõigata väikesteks tükkideks (mitte väiksemad kui 3x3 cm).