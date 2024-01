Lapse seksuaalse ahistamise menetlus lõppes aegumise tõttu

Tallinna haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu andis teada, et väärtegu on aegunud, kui selle toimepanekust kuni selle kohta tehtud kohtuotsuse jõustumiseni on möödunud kaks aastat, kui seadus ei näe ette kolmeaastast tähtaega. Kohus selgitas, et antud väärteo puhul ei ole üldisest kaheaastasest aegumistähtajast erandit tehtud ja seetõttu tuli väärteomenetlus aegumistähtaja möödumisel lõpetada.