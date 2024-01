KAERAHELBED. On tõsi, et liiga palju süsivesikuid teevad sind uimaseks, kuid tarbides hommikul õige koguse, veab see sind kaugele. Võti on vältida lihtsüsivesikuid (vahvlid, pannkoogid, muffinid, saiakesed) ning vali parem liitsüsivesikuid täis hommikusöök, näiteks kaerahelbed.

Foto: Pexels / CC0 Licence